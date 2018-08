Campanha da rubéola ainda está 12% aquém da meta

Artur Dantas Edmilson Albuquerque: "Pretendemos até dezembro imunizar 95% da população".

Para atingir o número necessário, foram criadas mais cinco equipes permanentes totalizando 25 pessoas que se dividirão em campos de futebol, entradas de show, universidades e shoppings. Para a ação, foram renovados contratos de técnico em enfermagem para atender essencialmente o público masculino.De acordo com o secretário de saúde, Edmílson Albuquerque, os homens ainda figuram como a maior parte da população não imunizada. Ele ressaltou que muitos indivíduos levantam problemas como impossibilidade de ingestão de álcool ou ainda reações adversas da vacina. “Não há motivos para preocupação. A vacina não impede o consumo de álcool e os efeitos colaterias são mínimos”, explica.Edmílson ainda destacou que será dada uma atenção especial a Zona Norte de Natal, assim como o distrito Oeste, área com menor cobertura de vacinação. As regiões Leste e Sul registram o maior número de pessoas vacinadas. Natal soma 83% de vacinação, enquanto outras capitais brasileiras somam mais de 90%.Outra iniciativa para atingir a meta de 95% na capital, é a mobilização das equipes durante o final de semana. Edmílson explicou que o número de não-imunizados é maior entre os trabalhadores da construção civil que necessitam trabalhar fora do município durante a semana. Para atender a essa necessidade, as equipes devem fazer a imunização em domicílio nos próximos dias.