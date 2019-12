Betinho Rosado defende aprovação imediata da PEC dos Vereadores

Gabriela Duarte Betinho Rosado: se a PEC for aprovada, Mossoró ganhará mais oito vereadores.

Desde a última segunda-feira (02), os vereadores suplentes que seriam beneficiados com a medida estão em Brasília tentando convencer os deputados a apressarem a votação. A PEC já havia sido aprovada pela Câmara, mas o Senado a desmembrou e modificou, e os deputados se recusaram a promulgá-la.Agora, o Supremo Tribunal Federal está decidindo se a Câmara pode ou não voltar atrás na decisão do Senado, e enquanto isso a PEC volta ao trâmite normal na Casa. A idéia é que ela passe pela Comissão de Constituição e Justiça, depois por uma comissão especial e por último pelo plenário.“A proporcionalidade desta PEC garante de forma mais completa a representatividade dos bairros e comunidade”, opina Rosado, cuja base eleitoral se concentra em Mossoró. Caso a medida seja aprovada, a segunda maior cidade do estado terá 21 vereadores. Hoje são 13.