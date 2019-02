Árvore de Natal de Mirassol será entregue na sexta-feira

Artur Dantas

Em comparação com a estrutura de 2007, a árvore tem 17m a mais, totalizando 127 metros de altura. A armação superou a árvore de Aracaju, que no ano passado tinha 120 metros e, esse ano, durante a montagem, desabou, deixando para Natal o posto de árvore mais alta do Brasil erguida em estrutura fixa.O secretário municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, disse que em 2008 a prefeitura investiu na decoração natalina nos quatro cantos da cidade sem distinção. De acordo com ele, ruas e avenidas como a Ayrton Senna, João Medeiros Filho (estrada da Redinha) e Mor Gouveia, Tomaz Landim, Felizardo Moura entre outras, que não recebiam tanta atenção, foram priorizadas.Eugênio Gewehr, gerente operacional da Enertec, empresa responsável pela montagem da árvore, explicou que a nova árvore é auto-suportante (não necessita de estrutura auxiliar), tem vida útil de 15 anos e foi erguida sobre 60m³ de concreto. De acordo com Eugênio, o custo total da decoração da capital está orçado em R$ 3milhões, mas não preciso o valor apenas da árvore.Além da zona sul, a decoração se estende à zona norte, que também ganhou um destaque especial. No rio Potengi foi erguida um árvore com 70 metros de altura. Segundo Raniere, ainda não há certeza se as estruturas da zona norte e de Mirassol serão mantidas com a mudança na gestão municipal.Para a inauguração da árvore de Mirassol, o cantor Geraldo Azevedo deve fazer uma apresentação. A participação do artista, no entanto, ainda não foi confirmada. De acordo com a assessoria da Semsur, a confirmação deve acontecer na terça-feira (9).