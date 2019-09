João Maia diz que é cedo e não fala sobre eleições de 2010

Vlademir Alexandre João Maia: silêncio sobre 2010. Por enquanto.

O presidente do diretório estadual do Partido Republicano ressaltou que desde que anunciou que tinha pretensão em ser Governador do Estado as especulações em torno do seu nome não pararam. “Só falei que poderia disputar, mas agora não falo mais nada sobre isso. Meu propósito, neste momento, é trabalhar em prol do estado, elaborando projetos que possam beneficiar o Rio Grande do Norte”, disse João Maia.De acordo com informações de bastidores em Brasília, o deputado João Maia poderia ser uma alternativa para a união de Garibaldi e José Agripino em 2010. O democrata se uniria ao senador peemedebista — que não terá tanta força depois da inviabilidade de sua reeleição para a Presidência do Senado —, enquanto o deputado do PR seria o candidato ao Governo, trazendo seu partido e os diversos prefeitos para trabalharem pela eleição dos três e "equilibrando a balança" entre PMDB e DEM, que não indicaria Rosalba Ciralini para a disputa pela sucessão de Wilma. Sobre essa hipótese, o deputado também não quis comentar.Atualmente, o deputado é um dos candidatos que disputa o apoio da governadora Wilma de Faria (PSB) para pleiter a vaga deixada por ela, assim como o deputado estadual Robinson Faria (PMN), que declarou que o projeto dele está aliado ao de João Maia, e o vice-governador Iberê Ferreira (PSB), que trocou farpas com os dois recentemente, mas que está em "trégua".“Todo dia muda tudo, então é melhor, por enquanto, não falar mais nisso”, acredita João Maia.