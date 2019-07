Berg é contratado pelo América O jogador atuava pelo Potiguar de Mossoró e reforça o alvirrubro de Natal.

O América continua a fase de contratações pensado no Campeonato Estadual de 2009. Depois de anunciar Rinaldo na semana passada, o clube fechou com o jogador Berg, que vinha treinado pelo Potiguar de Mossoró.



Até o momento América não confirmou a contratação, mas a diretoria do Potiguar considera “o acordo praticamente fechado”. Berg é natural de Mossoró e vem das categorias de base do clube. O lateral-esquerdo/meia tem passagens por clubes como América, Náutico e Fortaleza.