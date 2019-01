Cordel biografa poeta Leandro Gomes de Barros

Isabela Santos Marciano Medeiros é admirirador do trabalho realizado por Leandro Gomes de Barros

Leandro Gomes de Barros nasceu em 1865 na cidade Pombal, da Paraíba , mas se mudou para Recife, onde montou uma serigrafia e publicou quase mil folhetos, que garantiram o sustento de sua família.“Hoje em dia, a gente tenta divulgar o trabalho e ganha apenas alguns trocados, mas nem por isso podemos deixar morrer a cultura do cordel”, diz Medeiros.Em Recife, Leandro recebeu a visita de Câmara Cascudo, que se impressionou com a fisionomia do poeta rústico. Já Carlos Drummond de Andrade, segundo Marciano Medeiros, declarou em um jornal carioca que Leandro deveria ser considerado o verdadeiro “príncipe dos poetas”, tirando o título de Olavo Bilac.Em 1918, foi preso por homenagear por meio da poesia um trabalhador que matou o seu chefe. Hoje, Goiana, cidade pernambucana, tem o Fórum Municipal Leandro Gomes de Barros. “Olhe que ironia do destino. A própria justiça hoje lhe presta homenagem!”, diz o fã do poeta.O autor do cordel nasceu em Santo Antônio, no interior do Rio Grande do Norte e reside hoje em Parnamirim.Marciano Batista de Medeiros critica a forma como o cordel tem se apresentado “Tenho visto muitas pessoas fazendo cordel sem levar em consideração três regras: gramática, métrica e rima. Fazendo os versinhos ao Deus dará e fica difícil de cantar”, reclama.Ele defende a preservação desses aspectos em cada verso e ministra palestras em escolas e instituições interessadas com os seguintes temas: “Como fazer cordel” e “Os grandes mestres da literatura de cordel”.Tel.: (84) 9991-7476E-mail: [email protected]