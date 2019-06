Decreto muda arrecadação de ISS em Natal Micro e pequenos empresários serão beneficiados por regime diferenciado.

A Prefeitura de Natal publicou hoje (8) no Diário Oficial a concessão de parcelamento para empresas que optarem pelo regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, dos débitos referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e ao Imposto sobre Serviços – ISS.



O beneficio irá beneficiar microempresa ou empresa de pequeno porte, com vencimento até 30 de junho de 2008. Mas somente as empresas inscritas no Simples Nacional podem aderir ao regime diferenciado do município.



O decreto estabelece ainda que a Secretaria Municipal de Tributação concederá o parcelamento do pagamento em até 100 parcelas mensais e sucessivas, com valor mínimo de R$100.



A primeira parcela, expedida após formalizado o requerimento de parcelamento, que

deverá ser realizado até 30 de janeiro de 2009, vence no prazo de dois dias úteis após

sua assinatura, vencendo-se, as demais, a cada 30 dias dos meses seguintes.



Outro ponto em destaque no decreto é o parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa ainda não julgados.



Os empresários interessados na adesão do regime especial podem procurar a Secretaria Municipal de Tributação.