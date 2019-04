STJ mantem ação penal contra Carlos Faria

A ação penal contra o ex-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Norte, Carlos Faria, está mantida. A decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que cassa a liminar concedida a ele, foi publicada no site do STJ na manhã desta segunda-feira (22).Carlos Alberto de Faria é acusado de desvio de recursos públicos por meio de esquema conhecido como “Folioduto” entre os anos de 2005 e 2006.O relator do habeas-corpus, ministro Og Fernandes, entende que a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com 63 páginas, descreve adequadamente a conduta do acusado, além de estar baseada em elementos de convicção. Para o ministro, não é possível a alegação de falta de justa causa, argumento apresentado ao STJ pela defesa de Faria.A ação estava trancada desde março de 2007, em razão de uma liminar em habeas-corpus concedida pelo ministro Paulo Medina, atualmente afastado. A decisão da Turma se deu por maioria de votos. Acompanharam o relator a ministra Maria Thereza de Assis Moura e a desembargadora convocada Jane Silva.Apenas o ministro Nilson Naves interpretou a questão de maneira diversa. Para ele, deveria ser excluída da denúncia contra Faria a imputação do crime de ordenamento de despesa não autorizada em lei (artigo 359-D do Código Penal). O ministro Naves entende que na acusação não havia referência à norma integradora e, por isso, a denúncia é falha.De acordo com o Ministério Público, Faria seria o autor intelectual dos crimes que foram executados sob seu acompanhamento e orientação. O esquema consistiria na contratação e realização simuladas de shows para o reveillon de 2005 e período de pré-carnaval de 2006 em diversas cidades do Rio Grande do Norte. Os recursos desviados por meio da Fundação José Augusto somariam mais de um R$ 1 milhão.