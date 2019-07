Emparn divulga boletim das chuvas

Reprodução / Emparn Imagem de satélite das 08h45 mostrando a presença de instabilidades sobre o nordeste brasileiro.

As chuvas que vêm ocorrendo sobre o Nordeste Brasileiro, em especial sobre o RN nas últimas horas, são decorrentes da formação de instabilidades de origem oceânicas associadas à circulação ciclônica do vento em altos níveis da atmosfera.A condição de céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas em todas as regiões do Estado deverão continuar não só durante o final de semana, como também em toda próxima semana.A imagem de satélite das 08h45 mostra a presença de instabilidades sobre o nordeste brasileiro, com maior atividade sobre o Rio Grande do Norte.