PF e Caixa Econômica assinam projeto para coibir fraudes no RN

Um acordo de cooperação técnica assinado pela Polícia Federal e pela Caixa Econômica Federal no último dia 10 de fevereiro, denominado “Projeto Tentáculo”, promete revolucionar as investigações de crimes praticados contra a CEF.



Para se ter uma idéia, apenas no dia 11 deste mês, 2 mil expedientes, todos referentes à fraude ou tentativa de fraudes bancárias, foram encaminhados à Superintendência da PF na cidade de São Paulo.



Essas informações, que antes do acordo firmado implicariam na instauração de igual número de inquéritos policiais, serão agora enviadas diretamente para o sistema da Polícia Federal que gerenciará as informações, o Cintepol, que é um conjunto de ferramentas de inteligência.



Hoje em dia, são instaurados pela PF no país, cerca de 50 mil novos inquéritos anuais só para se investigar fraude eletrônica e, daqui por diante, segundo a Coordenação-Geral de Polícia Fazendária da PF, em Brasília, com o advento do “Projeto Tentáculo”, teremos o fortalecimento desse tipo de investigação, otimizando os recursos dentro da política do órgão de cada vez mais modernizar os processos e qualificar a prova.