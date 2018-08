Oficina orienta Arranjos Produtivos Locais

Marília Rocha APL´s do RN se reúnem.

O Grupo de Trabalho Permanente dos Arranjos Produtivos Locais (GTP APL) fez apresentação aos oito arranjos produtivos locais sobre o papel do GTP, os incentivos a participação do empresariado local e compartilhamento das experiências nos APL´s.Segundo a coordenadora geral de Arranjos Locais do MDIC, Margarete Gandini, os trabalhos desenvolvidos no estado estão bem adiantados. “Os arranjos estão bem organizados e com objetivos bem definidos”, afirma.A proposta do Ministério é atuar nos estados brasileiros, reforçando o potencial de cada região. “Trabalhamos em ações que visam o fortalecimento de cada arranjo”. No Rio Grande do Norte, alguns arranjos já estão com projetos organizados: o mineral, apicultura, água mineral, tecelagem, bordado do Seridó, cerâmica, caprinovinocultura e laticínios.A oficina reuniu integrantes do Núcleo Estadual de APL's, representantes do setor privado, das instituições parceiras do Núcleo, instituições de ensino universitário federal, estadual e do ensino privado, além de representantes dos Arranjos Produtivos Locais do Estado.