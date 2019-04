Manchester é bicampeão mundial Gol de Wayne Rooney foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo.

O Manchester United teve mais problemas do que esperava, mas acabou conquistando o Mundial de Clubes na manhã de domingo (21), em Yokohama. O time inglês venceu a LDU, do Equador, por 1 a 0, confirmou o favoritismo e garantiu o título de melhor time do mundo na temporada 2008. O gol de Wayne Rooney, marcado aos 28min do segundo tempo, mostrou que o Manchester não conquistou a marca por acaso. O meia Anderson e o lateral-direito Rafael representaram o Brasil na final do torneio.



Em um espaço de seis meses, a equipe foi campeã do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões, além do Mundial de Clubes. O triunfo sobre os equatorianos garante o segundo título mundial para Sir Alex Ferguson e para o clube inglês. O treinador já havia levado o Manchester ao topo do mundo em 1999, após vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras (na época o torneio ainda não tinha a chancela da Fifa).



Outro grande personagem da final foi Cristiano Ronaldo. O astro português completa um ano não somente de grande destaque individual, mas também de glórias por sua equipe. O meia-atacante foi determinante para as conquistas do Manchester United na última temporada. Ele foi o destaque do time de Old Trafford na campanha vitoriosa na Liga dos Campeões e no Campeonato Inglês - o camisa sete foi artilheiro dos dois torneios.



A LDU, por sua vez, falhou na decisão do Mundial. Na despedida do treinador Edgardo Bauza - o argentino já havia anunciado que deixaria a equipe após o Mundial - a equipe equatoriana deixou escapar a vitória no jogo mais importante da sua história. Os campeões da Libertadores tiveram oportunidades para confirmar a zebra, principalmente após ficarem em vantagem numérica dentro de campo, mas não conseguiram.





ÚLTIMOS CAMPEÕES MUNDIAIS



Manchester United-ING - 2008

Milan-ITA - 2007

Internacional-BRA - 2006

São Paulo-BRA - 2005

Porto-POR - 2004

Boca Juniors-ARG - 2003

Real Madrid-ESP - 2002

Bayern de Munique-ALE - 2001

Corinthians-BRA* e Boca Juniors-ARG 2000