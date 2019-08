Álvaro Barreto: Mercado está longe de sentir crise financeira

Fotos: Elpídio Júnior "A hipoteca fiduciária desenvolveu o mercado imobiliário".

A Companhia Hipotecária Brasileira - CHB é uma instituição financeira, empresa autorizada a funcionar pelo Banco Central. Numa empresa normal, é possível a mudança de sócios, diretoria, aumento de capital e sede num registro aditivo pela Junta Comercial. Então, na CHB tudo que eu faço, toda reunião e assembléia que eu faça, tenho que levar para autorização do Banco Central, que aprova ou não, inclusive novos diretores.Uma instituição autorizada e fiscalizada pelo Banco Central e que tem que obedecer a todas as regras porque lida com recursos públicos, diferente das imobiliárias, de uma loja que vende qualquer coisa, onde os recursos são dos sócios. Na verdade, a função é intermediar recursos públicos.AB - A autorização da empresa para atuar no mercado é como instituição financeira que pode emprestar dinheiro a pessoas físicas e jurídicas para diversas finalidades, mas sempre com uma garantia imobiliária, como hipoteca ou alienação de um imóvel. Se qualquer pessoa chegar aqui dizendo que tem uma casa, eu mando avaliar e essa casa é hiptecada ou alienada fiduciariamente.A hipoteca no Brasil não funcionou porque pelos institutos jurídicos no Brasil, a hipotaca não podia ser tomada, diferente da hipoteca americana. A alienação fiduciária foi criada pela lei nº 10.150, como existia para carros. Na realidade, o automóvel é da instituição que financiou; você é apenas usuário, até que o débito seja quitado.Na alienação fiduciária, você tem o imóvel registrado em seu nome. Com a evolução dessa garantia, o dinheiro começou a existir. A hipoteca fiduciária nada mais é do que uma hipoteca moderna, executável, que desenvolveu novamente o mercado imobiliário.AB - As companhias hipotecárias existem em todo o mundo. Normalmente, os bancos eram direcionados para atender as grandes empresas e não como antigamente, onde existia a relação do tomador de crédito e gerente de banco.Então, se notou em todo o mundo que os bancos eram direcionados para dar fluido financeiro e liquidez ao mercado das grandes empresas. E o mercado das pessoas físicas, dos pequenos empresários, estava cada vez mais desamparado.Por exemplo, os autônomos eram desamparados por causa da conversa com os computadores e vinha um resultado negativo, por que os balanços eram pequenos. Depois, a saída era cheque ouro, taxas de juros altas, cartões de crédito, e até a criação de factorings (que não são empresas financeiras, mas compradoras de duplicatas) e até agiotagem, começaram a surgir no mercado pessoas que trabalhavam com empréstimos para suprir deficiência das pessoas, numa área de risco maior e até num mercado ilegal.Então, na medida em que o Brasil começou a se reorganizar como uma economia próspera em crescimento, em função de fatores interno e externos, os créditos começaram a chegar a nichos de mercado, surgindo a Companhia Hipotecária Brasileira.AB - Não foi uma invenção brasileira e sim mundial. No início do sistema financeiro de habitação brasileiro, em 1968, foiram criadas no Brasil as Associações de Poupança e Empréstimos. Na Inglaterra, o fenômeno começou com o depósito de dinheiro, então, foram constituídas as empresas mutualistas, que quando cresceram passaram a ser empresas de capital aberto e continuaram a missão de financiar imóvel.Mas com a crise brasileira, a alta inflação brasileira, quando os índices eram bem maiores do que os índices da inflação, então o saldo devedor estava sempre maior do que o saldo de crédito. Quando o Banco Central viu que as empresas tinham saído do mercado por um problema sistêmico que atingiu todo o mundo, o Banco Central resolveu consertar, criando a Ingea (que integralizou, emitiu títulos do governo e ficou capitalizada), concedendo os títulos à Caixa, numa negociação de compra de todos os problemas.As empresas que o governo via condições de prosseguir no mercado, se transformando em Companhia Hipotecária, sendo a primeira a CHB, há 10 anos. Legalizamos perante o banco Central e esperamos pelo mercado, foi quando criamos a Apern e depois transformamos em CHB.Passamos de financiamento de casa para financiar qualquer empréstimo, (seja uma viagem, pagamento de contas e construção de imóveis) com garantia imobiliária. Como os tempos são outros, em função das bolhas imobiliárias, nós não financiamento 100% da garantia, porque se existir o descasamento entre inflação e os salários, vamos ter insucesso.AB - A crise financeira não alterou os prazos, apenas aumentou um pouco os juros. Financiamos apenas 60% do valor do imóvel e aprovamos somente quando avaliamos as reais condições de pagamento. Na verdade, as empresas sentiram muito pouco. O mercado brasileiro está longe de sentir os efeitos negativos da crise.Em função da quebra dos grandes bancos, o Banco Central se estruturou e está sendo analisado pelas instituições de todo o mundo. A crise pode ser boa para o Brasil tanto para a redução de valores, como no caso do barril do petróleo e no mundo. Porque estávamos vivendo uma bolha de riqueza que a médio e longo prazo não seria bom, pois essa não é a realidade do mundo.AB - As vantagens dependem muito do valor solicitado. Por exemplo, o crédito mais procurado no Brasil ultimamente é o crédito consignado porque os juros são mais baixos e os créditos maiores. Aqui na CHB, os juros são mais baixos 15% em relação ao crédito consignado e o prazo é três vezes maior do que o crédito consignado. Essa realidade pode ser aplicada em todas as regiões do Brasil.AB - Atuamos no nicho de mercado que não interessa aos bancos. Na CHB, você pode pegar seu empréstimo e pagar em até 10 anos de prazo, somente hipotecando seu imóvel. Quando uma pessoa vem solicitar um empréstimo, ele faz negócio com a CHB com menos burocracia e de maneira mais fácil.AB - Fechamos o ano de 2008 sem nenhum financiamento atrasado com mais de 60 dias, porque os clientes são analisados. Se eu souber que o cliente não tem condições de pagar, eu não faço o empréstimo. Existe um espaço muito grande de uma empresa financeira para um grande banco.AB - Pensamos na ampliação dentro do mercado e não para passar a ser banco. Penso em ampliação nesse mercado que estou longe de suprir. Na Espanha, entre as 10 maiores companhias espanholas, quatro são empresas mutualistas de crédito imobiliário. No Brasil, inicialmente tínhamos aquilo de querer passar para uma coisa maior, mas agora queremos ser sempre melhor, mas naquilo que fazemos de melhor.AB - O mercado de casa é um mercado que existe em três segmentos: casa pra rico, classe média e classe pobre. Nesses três mercados, atuamos fortemente em casas para classe pobre. Atuamos no programa instituído pelo governo federal, chamado PSH (Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social, com autorização para cada leilão que recebe um subsídio de dotação orçamentária para construir casas para pobres, com contrapartida do governo estadual ou municipal.Trabalhamos assim: o governo nos dá os recursos e nós construímos as casas. Estamos nesse programa há quatro anos, período em que financiamos 25 mil casas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Os recursos são oriundos do governo federal, que entra com 70%, enquanto os municípios entram com 30% para construção.Aqui no Rio Grande do Norte, temos vários municípios no programa "São mais casas construídas pra morar", como Messias Targino, Caraúbas, Mossoró, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado. Estamos trabalhando com o Governo com um programa de 1.525 casas aqui em Natal, e em outro programa no interior, estamos financiando 3.192 casas. Trabalhamos também na Paraíba e no Mato Grosso, um programa amplo que depende da competência do governo estadual e municipal.AB - De uma forma geral, eu tenho condições imbatíveis para crédito pessoal, que não é diretamente para construção de casas. No mínimo de R$ 30 mil, por causa dos gastos com registro de hipoteca (com valor de mil reais) e até R$ 500 mil, mas em média financiamos R$ 120 mil. Quando as casas tem um valor maior, em que os recursos do FGTS não podem ser usados, também temos condições competitivas no mercado.Muitas vezes o produtor de habitação vai para uma empresa grande e não consegue o financiamento porque as empresas não têm dinheiro para construir tudo. Elas só podem pagar os empréstimos se venderem os imóveis. Então, quem se habilita a conceder os empréstimos são as empresas que conhecem e se habilitam a dividir a responsabilidade.A nossa função é entrar na primeira fase, onde os empréstimos ficam sem estarem habilitados durante muito tempo. O mundo evoluiu, mas apesar de existirem os shoppings, as lojas pequenas, ainda são necessárias as butiques para o mercado. Nós somos a butique do mercado financeiro.AB - Hoje em dia, temos a integração dos sistemas financeiros, que nos diz se existem débitos em nome de qualquer pessoa. Mas se o CPF estiver limpo, depois de dada a entrada nos papéis, o tempo estimado é de 120 dias.