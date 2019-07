Saúde: município deverá ser o responsável pela nova contratação dos hospitais privados Eram destinados mensalmente as cooperativas cerca de 1,2 milhão, sendo 40% pago pela prefeitura e 60% pelo estado.

A idéia da contratação integral dos hospitais privados foi apresentada pela prefeita Micarla de Sousa, na reunião com a governadora Wilma de Faria, nessa quinta-feira (15), e provavelmente também será assumida pela Prefeitura de Natal.



Em reunião na manhã de hoje (16), com as secretarias de saúde municipal e estadual, a promotora Iara Pinheiro disse que o Ministério Público defende que o município firme essa contratação, embora isso ainda não esteja definido. Ela explicou que é obrigação do município a assistência direta e que o dinheiro que pagava as cooperativas deverá ser aplicado na contratação dos hospitais.



Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), era destinado mensalmente às cooperativas cerca de 1,2 milhão, sendo 40% pagos pela Prefeitura e 60% pelo Estado.



A Cooperativa dos Anestesiologistas (Coopnest) recebia R$ 500 mil; a Cooperativa Médica (Coopmed), R$ 545 mil, e a Cooperativa da Cirurgia Pediátrica de Natal (Cipen) ganhava R$ 158 mil.



“Mudaremos algumas cláusulas contratuais para tornar o contrato mais global. Será feito o contrato com os hospitais e eles se responsabilizarão pela prestação do serviço”, enfatizou Iara Pinheiro, evidenciado que a garantia do atendimento será da rede privada contratada e não do poder público.



Outra mudança na nova contratação é que antes o estado, na condição de contratante, destinava alguns profissionais para os hospitais públicos. Agora, a rede estadual de saúde deverá ser suprida pelos médicos concursados que já foram convocados.



“O uso da rede complementar é comum no SUS (Sistema Único de Saúde). A prestação de serviço é o vale”, opinou sobre o contrato dos privados o representante do Ministério da Saúde, Henrique Vitalino.



Vitalino embarcou hoje para Brasília, onde relatara ao ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a situação do Rio Grande do Norte. Na próxima terça-feira (20), ele estará em Natal acompanhado de uma equipe para realizar um avaliação mais profunda do estado de calamidade da saúde.