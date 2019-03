Fetiches sexuais ganham a internet Cuidado ao tirar a roupa! Fazer vídeos caseiros com cenas de sexo pode se tornar uma arma perigosa.

Escondidos atrás da tela do computador podem estar os desejos sexuais mais profundos de ver e ser vistos. Muitas vezes esses desejos assumem o papel principal na sexualidade de internautas no mundo inteiro.



A facilidade de encontrar, através de cliques, fotos em poses sensuais e cenas de sexo está levando milhares de pessoas ao uso da Internet. Dados da pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana - Sbrash afirma que 25% das pessoas que freqüentam a internet, visitam páginas eróticas.



Os relatos de comportamentos sexuais incomuns são mais antigos do que imaginamos, caracterizados como apelos eróticos. Para nomear os desvios de comportamento, a psicanálise chama de parafilia todas as fantasias sexuais que causam prejuízos à vida social do indivíduo.



Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais - DSM IV, as parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns.



Há um mês, um caso no interior do Rio Grande do Norte despertou a atenção da sociedade. Uma jovem de classe média teve seus momentos íntimos expostos na internet por meio de vídeos, nos quais as cenas se repetem e o rosto da jovem aparece inúmeras vezes, inclusive acenando para a câmera, numa possível exibição para os outros que estão atrás da lente.



A psicanalista Dalva Alencar analisa o caso como um possível exemplo de parafilia, do tipo exibicionismo, onde a fantasia de ser visto traz prazer ao indivíduo. No entanto, a grande questão da normalidade ou não da ação de filmar as cenas da intimidade do casal precisa da avaliação de outros componentes. Será que ela queria que os vídeos tivessem como destino a internet?



Dalva Alencar destaca a grandiosidade da internet como possível alimentador da parafilia. "Nas relações de internet, o indivíduo é visto por milhares de pessoas ao mesmo tempo e não corre riscos de se envolver". E conclui: "o exibicionismo, enquanto problema psicopatológico, acontece quando o autor sai das normas civilizatórias pela exacerbação do desejo de ser visto".

Para a autora do livro A Parte Obscura de Nós Mesmos, Elisabeth Roudinesco, os desvios de comportamento são tendências no mundo moderno. "Nunca o sexo solitário foi tão valorizado como depois que o culto ao narcisismo tornou-se dominante na sociedade”.



As cenas de sexo da jovem com o companheiro foram difundidas para toda a rede mundial de computadores, num apelo sexual. Para a psicanalista, a internet apenas agiliza as informações pornográficas, mas não é responsável pela ação. "A internet vem reforçar que aconteça, em ato, a fantasia de quem quer se exibir", conclui. Assim, mesmo com a banalização sexual da atualidade, o exagero de posar na hora H pode ser enquadrado como um desvio de comportamento.



Crimes cibernéticos? Na era cibernética até os crimes assumem nova versão. Apontando como ferramenta de comunicação, a internet pode trazer prejuízos morais irreparáveis como os casos de exibição de vídeo e fotos com direcionamento sexual.



O advogado especialista na área criminal, Klebet Cavalcanti, acredita na composição de uma cena criminal para que o ato seja enquadrado como violação de direitos. "O enquadramento dos casos depende das características". Segundo o advogado, pode ser classificado como atentado violento ao pudor quando alguém é violentado, através da prática de sexo causando constrangimento a alguém que vê. Abaixo de 14 anos, é violência presumida, existindo casos ainda de atos obscenos à moral e à boa conduta, com o constrangimento de alguém.



A discussão sobre o assunto leva a temas confusos. "O fato de colocar na internet um material que cause algum transtorno pessoal com objetivo de prejudicar alguém pode ser caracterizado como injúria e/ou difamação", afirma o advogado.



No caso da jovem, ela sabe que está sendo filmada, mas não se pode afirmar que ela queria que o material fosse divulgado. O advogado alerta que se as fotos e vídeos eram para ser vistos apenas pelo casal e uma das partes divulga sem autorização, cabe um processo.



"Casos como esse, onde duas pessoas têm uma relação amorosa, resolvem fazer um vídeo no momento da relação sexual e por algum motivo o material vai para a internet de forma leviana, são comuns", afirma o advogado.



Esses casos são conhecidos como crime contra a honra e crime de constrangimento legal. Para coibir essas ações, o sistema judiciário estuda projetos que tornam os crimes digitais ainda mais graves, quando enquadrados da maneira como aconteceram.



A evolução no quesito "crimes cibernéticos" vai mudar a figura do hacker, do pedófilo e do exibicionista que usam a internet para satisfação de seus desejos, sejam eles financeiros ou sexuais. Atualmente, os atos criminosos que acontecem na internet ainda são equivalentes a ocorrências físicas, não tendo agravantes.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 37 - de 13 a 19 de dezembro