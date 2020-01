Arte com caneta esferográfica será exposta

Niltheoogam faz de uma caneta esferográfica preta comum um instrumento de arte. Ele expõe a partir desta terça-feira (10) a itinerante "Arte Esferográfica - Um Convite à Paciência", até 2 de março na Aliança Francesa, das 8h às 18h. O vernissage será às 19h desta terça-feira (10).

Tudo começou com rabiscos. "Em 2005, meu pai tinha uma loja de água mineral e eu ficava lá rabiscando, fazendo arte abstrata. Foi aí que eu resolvi pintar em tamanhos maiores". Seus trabalhos têm até 1,30m.

O primeiro quadro do artista tinha 80 x 70 cm e foi produzido em um ano e meio. "A cada quadro que eu faço, passo menos tempo para terminar. O primeiro, hoje, teria feito em aproximadamente três messes", calcula.

Em cada trabalho, usa em média uma ou duas canetas apenas. Tudo depende do desenho. "A incidência da tinta às vezes é maior em alguns [desenhos]. Em quadros como o "Gato Egípcio" gasto até duas canetas".

Para o artista, o preto é o tom mais clássico, por isto é a única cor escolhida. Mas seus desenhos quase apresentam nuances de outras cores. "Eu brinco com as cores usando todas as técnicas: sombreamento, perspectiva, volume, profundidade. Algumas pessoas acham que eu uso cores, mas é só o preto", fala.

Os traços devem ser precisos. Diferente do grafite que pode ser apagado, a caneta não permite ensaios no papel. "Se eu errar, perco tudo", diz.

Niltheoogam abandonou a carreira de técnico em enfermagem para ensinar desenho e estudar Artes Visuais na UFRN. E é no tom desse desprendimento que fala de sua obra.

"Por que você vai caminhar, se pode voar? Eu não gosto de trabalhar e me prender a um único tema".