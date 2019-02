Mossoroenses esperam solução para Itagrês

Marília Rocha Secretário alega que prefeitura já cumpriu sua parte

A Itagrês atua no segmento de pisos e revestimentos, com investimento superior a R$ 100 milhões. Além da liberação de verba, a empresa já conta com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial – Proadi e Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural – Progás do Governo do Estado.“A Prefeitura de Mossoró já cumpriu sua parte”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nilson Brasil. Ele conta que a prefeitura já executou a terraplanagem e a doação do terreno, garantindo a infra-estrutura para a instalação da Itagrês.Após o anúncio da liberação, espera-se que a empresa comece a operar no próximo ano com produção de 1 milhão de metros quadrados de cerâmicas ao mês, gerando mais de 600 empregos diretos e cerca de 2 mil indiretos.O Governo do Estado alega que já cumpriu o protocolo de intenções em relação às ligações de água, de energia e a construção de vias de acesso.Mas o secretário rebate. “Na verdade, estamos observando toda essa movimentação com certa insatisfação, tendo em vista que estamos aguardando informações por parte da Sudene há dois anos”, declara Nilson Brasil.A instalação da empresa é aguardada com ansiedade por Nilson Brasil. O secretário afirma que se a liberação acontecer até o fim do ano, a Itagrês poderá trazer seu maquinário e conseguir definitivamente a implantação do projeto. “Estamos esperando a contratação de mais de 600 funcionários, aumentando a geração de emprego e renda no município”, diz.