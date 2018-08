Crise econômica aumenta preço das cestas básicas em Natal

O aumento na cesta básica de Natal atingiu índices de 5,6% em outubro. Segundo o coordenador do Procon Municipal, Venícios Ribeiro, esse aumento tem relação com a crise econômica mundial e a tendência para os próximos meses, se a crise continuar, é que a cesta básica também aumente.A pesquisa mensal divulgada pelo Procon é baseada em pesquisa feita nos supermercados e mercadinhos de Natal. Esse mês é a segunda vez que a variação da cesta básica atingiu altos valores, sendo o maior valor do ano.Segundo Venícios Ribeiro, que também é economista, esse aumento é uma variação da crise. “Esse aumento é composto por itens técnicos e temporais, e a pesquisa representa o acumulado”, afirma.Em relação ao aumento dos alimentos e a crise, o coordenador afirma: “A crise financeira mundial tem reflexos nos setores de alimentos e vai depender da política pública que possam ser adotadas pelo governo federal”, afirma.Os alimentos da cesta básica em Natal sofreram aumento nos 40 itens em outubro, justificado pela lei da oferta e da procura do mercado. “Na medida em que há uma maior disponibilidade financeira, o nível de procura aumenta e faz como que os preços subam”.Sobre a crise econômica mundial, o economista afirma. “Acredito que ainda vamos ter reajustes de preços. Se entrarmos na recessão e ocorrer diminuição na base monetária, os fornecedores vão ter que colocar os estoques no mercado”.Com relação aos alimentos, Venícios acredita que produtos sofrem efeito da crise, mas não faz previsão. “Para os próximos meses, não há previsão para crise mundial. Mas as variáveis podem mudar os níveis de preços”, diz.Ele comenta que o Brasil tem uma certa blindagem, mas não é total. “Vamos ter aumento de componentes importados, com o aumento do dólar e os preços serão repassados”, afirma Venícios.O economista orienta a população em relação a compras: “O momento é de cautela, ordenar melhor os níveis de compra, suspender as compras supérfulas. Não comprar com parcelamentos, financiados a longo prazo”.

Entre as mais caras

A Pesquisa Nacional da Cesta Básica do DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – que passa a acompanhar os preços em 17 capitais) – registrouaumentos mais expressivos em Fortaleza (8,07%), Natal (7,99%), Manaus (5,79%), Salvador (4,80%) e Vitória (4,13%). Houve retração em apenas duas localidades: Brasília (-0,27%) e João Pessoa (-0,28%).