Projovem Urbano abre mais 2.200 mil vagas

As matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) no Rio Grande do Norte continuam abertas. Nesta quarta-feira (14), Parnamirim e Extremoz iniciaram o processo de cadastramento, e Arêz e Baía Formosa abrem matrículas nesta quinta-feira (15).Ao todo, são oferecidas 2.200 vagas para jovens de 18 a 29 anos que não finalizaram o ensino fundamental nesses quatro municípios. Para se matricular, é preciso apresentar o original e a cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento, identidade, comprovante de residência e de escolaridade.Durante os 18 meses, os alunos têm a sua formação no ensino fundamental, aulas de informática, participam de cursos profissionalizantes e recebem noções de cidadania. Aqueles que comparecerem a 75% das aulas e entregarem os trabalhos obrigatórios receberão um auxílio de R$ 100 mensalmente.No ProJovem Urbano, os alunos podem escolher a área de qualificação na qual desejam se capacitar: Administração, Telemática, Terceiro Setor ou Educação, de acordo com o que cada município oferece.A meta do Governo do Estado é capacitar 5 mil pessoas no primeiro ano do programa, que irá contar com 192 profissionais - entre professores, coordenadores, diretores, técnicos administrativos e preparadores de lanche - aprovados em processo seletivo lançado em dezembro de 2008.Outras informações podem ser obtidas no site www.projovem.gov.br ou pelo telefone 0800-281-4646.

Locais de matrículas

Parnamirim - 1.000 vagas

Escola Estadual Dom Nivaldo Monte, Rua Rio Largo, S/N - Parque Industrial

Escola Estadual Professsor Arnaldo Arcênio De Azevedo – Caic, Rua Cândido Martins dos Santos, S/N Rosa dos Ventos

Extremoz - 400 vagas

Centro de Educação Profissional Ambiental Escola das Dunnas, Rua Zeferina Lopes, S/N - Centro - Pitangui

Escola Estadual Almirante Tamandaré, Rua Almirante Newton Braga de Farias, 145 - Conj Estrela do Mar

Arêz - 400 vagas

Escola Estadual João Guior, Rua Leonidas de Paula, 255 - centro

Escola Estadual Jacumauma, Rua Leonidas de Paula, 252 - centro

Escola Municipal Clidenor Lima, Rua Moises Lins, s/n

Baía Formosa - 400 vagas