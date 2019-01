Depois da Escambo, Ministério Público Federal (MPF) denuncia envolvidos na Operação 1357

O Ministério Público Federal no RN (MPF/RN) denunciou nesta sexta-feira (5) 16 pessoas pelos crimes de formação de quadrilha armada, contrabando, crime contra o sistema financeiro nacional (realização de operações ilegais de câmbio de moeda estrangeira) e de lavagem de dinheiro, além dos crimes de facilitação do contrabando e violação do sigilo funcional. A maior parte dos denunciados já havia sido presa.Dos 16 denunciados, 15 foram presos em 29 de outubro, quando Polícia e a Receita Federal desencadearam a chamada Operação 1357, em Natal e no Rio de Janeiro. De acordo com as conclusões do MPF, o grupo criminoso era responsável por enviar para Natal parte do lucro obtido em atividades criminosas no Rio de Janeiro, dentre eles os crimes de contrabando e facilitação de contrabando, todos praticados por uma verdadeira organização criminosa dedicada à exploração ilícita de máquinas de caça-níquel, com um expressivo rendimento mensal.Em Natal, tais valores eram cambiados com doleiros relacionados com a quadrilha, denunciados pela Operação Escambo. De acordo com a denúncia oferecida pelo MPF, a organização criminosa mantinha o controle de cerca de 1.300 máquinas caça-níquel, montadas com partes, peças ou componentes contrabandeados, distribuídas na região da baixada fluminense, com arrecadação mensal em torno de 2 milhões de reais.A denúncia será analisada por um dos juízes da 2ª Vara da Justiça Federal.

Com informações do MPF.