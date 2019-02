Colônia de Férias do Milan desembarca em Natal

Divulgação

O coordenador do MJC em Natal, Maurício Maeterlinck explicou que o objetivo principal da atividade é expandir a marca do time italiano na América do Sul, aumentando o número de admiradores. Além de Natal, as atividades a colônia de férias foram realizada no Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. O programa do clube é desenvolvido em 35 países.Maurício explicou ainda que a atividade tem semelhanças com colônia de férias convencionais, mas as crianças que se destacarem não passarão desapercebidas. Ele revelou que a presença de Davide Gatti, responsável pelas categorias de base do Milan, pode em um segundo momento, aproveitar o potencial das crianças para o futebol.A atração da colônia de férias fica por conta de um sorteio que levará uma criança com todas as despesas pagas para conhecer as instalações do Milan e a fábrica da Ferrari, ambas na Itália. As atividades da MJC serão na APCEF (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal), localizada na Rota do Sol.O programa dispõe de três campos gramados, parque aquático com toboágua, campos de futebol de areia e futevôlei, restaurante, além de uma área para recreação. Os alunos inscritos serão hospedados no Blue Marlin Resort, localizado na praia de Cotovelo e as turmas serão divididas por sexo e faixa-etária.As inscrições ainda podem ser realizadas no escritório do Milan Junior Camp, em Natal, na esquina da Avenida Miguel Castro com a Rua dos Potiguares, em Lagoa Nova, (84) 3234-0453, em loja anexa ao Posto de combustíveis BR, de segunda a sexta, das 14h às 18h, ou pelo site oficial do programa www.milanjuniorcamp.com.br

Davide Gatti

É qualificado como Treinador Uefa B, atua como instrutor de jogadores jovens futebolistas desde 2000. É treinador do Milan Junior Camp desde 1997, passando por países como Arábia Saudita, Austrália, Itália, Alemanha, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Qatar e Alemanha. Ele é responsável pela 1ª Milan Academy denominada Lombardia Uno, que conta com mais de 800 meninos de 5 a 17 anos.No Brasil, Davide Gatti tem experiência como treinador na Fundação Gol de Letra de Leonardo e Raí, em Niterói (Rio) e São Paulo, em 2005. E, em Porto Alegre atuou como treinador no Milan Junior Camp, este ano