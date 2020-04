Governadora tem encontro com Lula nesta quinta-feira Tema da audiência será a construção de um terminal portuário graneleiro no município de Porto do Mangue.

A governadora Wilma de Faria tem audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (19), em Brasília, para tratar da construção de um terminal portuário graneleiro no município de Porto do Mangue.



A audiência com o presidente está marcada para as 10h. O acordo, que prevê a realização de estudos para a construção do terminal, já foi, inclusive, assinado no final da tarde de ontem (18) com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, João Bernardo Bringel.



A assinatura do acordo estava prevista para o início de março, mas foi antecipada. Em razão disso, o estudo deve ser iniciado antes do esperado. Segundo o secretário estadual de Planejamento, Vagner Araújo, o Estado já possui estudos preliminares que revelam as vantagens da construção do terminal em Porto do Mangue, em detrimento, por exemplo, da construção de um novo porto-ilha em Areia Branca para a exportação do minério de ferro de Jucurutu e do calcário procedente de Mossoró.



Esses mesmos estudos devem analisar os aspectos técnicos, econômicos e jurídicos da implantação do terminal, cujo objetivo é escoar a produção de áreas como o Seridó, Vale do Açu e Mossoró, inclusive os derivados de petróleo a serem produzidos pela futura refinaria Clara Camarão.



"Dessa forma, estamos garantindo geração de emprego e renda e receita tributária, representando um grande impulso ao desenvolvimento do Estado", disse a governadora ao final da reunião.



Piscicultura

Wilma também esteve com o secretário Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, Altermir Gregolin, que garantiu à governadora que até 10 de março será divulgada a data de início da construção de uma estação de piscicultura em Apodi e de 22 unidades de beneficiamento de pescado, por todo o Rio Grande do Norte, totalizando um investimento de R$ 4,4 milhões.



A estação irá representar R$ 3,3 milhões em investimentos e vai garantir o desenvolvimento da pesca na região do Apodi. Já as unidades de beneficiamento representam investimentos de R$ 1,1 milhão e têm como objetivo agregar valor ao produto comercializado pelos pescadores potiguares.