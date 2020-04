Açudes do Estado serão monitorados em tempo real Mais de 50 estações vão ser instaladas até 2010 e permitirão um melhor acompanhamento dos volumes dos rios, reservatórios e até das chuvas.

Uma das medidas que está sendo posta em prática pelo Governo do Estado na preparação para o período chuvoso é um programa de segurança hídrica que vem monitorando os maiores reservatórios do Estado, com vistorias que visam avaliar a situação física dos açudes e promover a recuperação dos possíveis danos encontrados.



Esse trabalho ganhará um reforço com a instalação, já iniciada, de 11 estações hidrológicas nas bacias do Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu. Esses equipamentos são os primeiros dos mais de 50 que deverão estar funcionando até o próximo ano,em todo o Estado, e que irão permitir o acompanhamento, em tempo real, do volume das chuvas e ainda dos reservatórios.



As primeiras 11 estações foram obtidas junto à Agência Nacional de Águas (ANA) e as demais deverão vir com recursos do Programa de Convivência com o Semi-Árido. O valor total das estações é de aproximadamente R$ 6 milhões. A Secretaria Estadual de Recursos será responsável por acompanhar o monitoramento.



Além desse monitoramento, o governo vem investindo na recuperação, através do DER, de pontes e estradas que foram danificadas durante as fortes chuvas de 2008. As cheias atingiram no ano passado em torno de 36 mil famílias potiguares, sobretudo nos vales do Açu e do Apodi, e prejudicaram as empresas dessas regiões.