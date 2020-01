João Maia defende proposta do Senado para PEC dos Vereadores Para o deputado federal, representatividade e custos devem ser discutidos separadamente.

O deputado federal João Maia (PR) defende que a Proposta de Emenda da Constituição (PEC) seja aprovada pela Câmara Federal tal como saiu do Senado, aumentando em mais de sete mil o número de vereadores, mas sem conter o orçamento.



“As questões de representatividade e de gastos são discussões separadas. Quanto custa a democracia?”, argumentou, dando o exemplo das cidades Venha-Ver, com quatro mil habitantes e nove vereadores, e Mossoró, com 250 mil habitantes e 13 vereadores.



A PEC dos Vereadores que havia sido aprovada pelos deputados também limitava o custo das Câmaras Municipais para 4,5% do orçamento municipal. O Senado resolveu suprimir essa parte, prometendo apreciar a matéria em outro momento.



A Câmara Federal não gostou e pediu o retorno da matéria para nova votação, ao mesmo tempo em que o então presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB), recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) alegando que os deputados estavam querendo poder de veto.



Em uma de suas primeiras declarações como presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB) deixou claro que a PEC tramitaria normalmente pelas comissões e pelo plenário, e que ela valeria apenas para 2012, frustrando as centenas de vereadores suplentes que foram a Brasília pedir pressa na aprovação.



João Maia discorda. “O Orçamento anual já está aprovado, não haverá aumento. Essa guerra de custos é uma guerra demagógica”, opinou.



O deputado não quis comentar as declarações do prefeito Carlos Eduardo, de que o "pacto" firmado entre ele, o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) e o deputado estadual Robinson Faria (PMN), seria "anti-democrático" e "autoritário". "Não falo sobre 2010".