DNOCS anuncia obra de manutenção no Seridó

Marília Rocha Elias Fernandes anunciou novas obras no RN.

O diretor-geral, Elias Fernandes, explicou que as obras estão previstas no Programa de execução de obras emergenciais. “O açude Gargalheiras está em processo de deteriorização com fissuras no concreto e precisava urgentemente dessa obra de manutenção”, afirma.A obra tem investimento de mais de R$ 1 milhão e deve ser iniciada em fevereiro com previsão de conclusão para o final de abril. Sobre a importância do Gargalheiras para a região, Elias comenta. “O açude abastece Currais Novos, Acari e os municípios circunvizinhos, sendo de fundamental importância para a economia e para o turismo na região”.Elias Fernandes lembrou que outras regiões também serão beneficiadas como Assú, Jucurutu, Portalegre e Nova Cruz somando investimentos de mais de R$ 3 milhões até o final do ano.No final de 2008, o Departamento fez um balanço da gestão anual com apresentação das obras hídricas em todo o Rio Grande do Norte. Foram investidos mais de R$ 19 milhões na construção de poços tubulares e recuperação de estruturas hídricas.Além da criação de novas obras, a manutenção e a ampliação de barragens, açudes e perímetros irrigados marcou o ano. Para o diretor-geral do DNOCS, Elias Fernandes, a participação do Departamento proporcionou uma maior fixação do homem no campo. “Fomos responsáveis pelo aumento da fixação do homem no Nordeste pela melhoria nas condições de vida e de trabalho, mesmo no período das secas”, diz.A instituição centenária faz aniversário no dia 21 de outubro de 2009 e já programa a comemoração com publicação de livros, programa semanal, diversos eventos e a festa final, com presença do presidente da República.