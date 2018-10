Encontro de redes empresariais movimenta Feira do Empreendedor

Marília Rocha Empresários discutem desenvolvimento de redes no RN

“O estado tem avançado muito na formação de redes empresariais”, afirma José Rangel, gestor da Central de Negócios do Sebrae. A história das redes no estado começou em 2002, com formação de redes de supermercados, que hoje ocupam 50% do setor.Os segmentos de supermercados, material de construção, móveis e eletrodomésticos, farmácia, informática, serviços de auto-peças e bombonieres formando as redes potiguares com mais de 800 lojas e emprega mais de 8 mil funcionários.As vantagens de estar cooperado em redes levam milhares de lojistas a aderirem a novas redes. “O empresário que está em rede tem facilidade nas compras e fortalece sua marca”, afirma Rangel.As redes estão espalhadas em diversas regiões do estado, com características especificas. A rede de supermercados Seridó é um dos exemplos de que a união de empresa favorece o empresário.A rede tem cinco anos no mercado e já desponta como uma das maiores redes do país, ocupando o 40º lugar no ranking da Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS. “Eu vejo o segmento de redes no estado como uma realidade. Hoje temos 22 lojas em 17 cidades do município do Rio Grande do Norte”, afirma Augusto Júnior, diretor da rede.Ele afirma que a grande vantagem para o empresário é a padronização. “Optamos por campanhas publicitárias únicas, fardamento e compramos tudo juntos, o que barateia os custos das empresas participantes de redes”, diz.