Caicó escolhe representantes no Festival da Canção

Saci Dodôra tocou no encerramento da festa em Caicó

Na categoria Geral as canções vencedoras foram Pilatos, de Júnior de Paula, interpretada pelo próprio e em segundo lugar a música Conscientização, de Toninho BJ.Na categoria Estudante foram vencedoras as canções Grande Mar (de Juciara Maria de Assis e defendida por Jucy Mel, representantes da Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, de Cruzeta) e Flor-de-Liz, de Dênnys Araújo Santos, da Escola Estadual Senador José Bernardo, em Caicó.Além dos concorrentes, o público foi brindado com shows da caicoense Dodôra, da Filarmônica Caicoense e do parelhense Adônis Antônio, que encerrou as apresentações.O 1º Festcap será encerrado amanhã (19), com uma festa na Praça Iapissara Aguiar, no conjunto Santa Catarina, zona norte da capital. A música fica a cargo de Marina Elali, Pedrinho Mendes e Fernando Luiz.Os músicos classificados para a final participarão da gravação de um CD e terão apresentações garantidas no projeto Assembléia Cultural, que é realizado desde 2005.