Prefeitura confirma corte de verbas para o Carnaval Mart’nália, atração nacional, foi cortada da programação.

O presidente da Fundação Capitania das Artes (Funcarte), César Revorêdo, anunciou que haverá cortes orçamentários no Carnaval Multicultural 2009. O motivo alegado foi a decretação do estado de calamidade na saúde em Natal.



“O carnaval não vai acabar”, enfatiza o presidente. “Os pólos vão permanecer os mesmos. Vamos reduzir o aporte orçamentário por causa da saúde. Foi uma coisa decidida pela prefeita e acatamos. Ela tem o direito e a obrigação moral de usar outros recursos da prefeitura em um caso desses”, declarou.



“O problema da saúde é muito sério. Vamos tentar pelo menos minimizar a situação neste primeiro momento”, fala com gravidade.



Segundo Revorêdo, "seria leviandade falar em números agora". Ele não quis divulgar de quanto foi o corte nas verbas. A única definição é o cancelamento do show nacional, que seria este ano com Mart’nália durante o tradicional Baile das Kengas.



“Não podemos ignorar o que nos cerca. As pessoas apodrecendo nas antessalas dos hospitais, a saúde em frangalhos e o Carnaval não pode estar a todo vapor”, resume.