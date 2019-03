América: pré-temporada deve começar na próxima semana

Para os próximos Campeonatos, o diretor de futebol Peninha explicou que o treinador Marcelo Vilar terá a disposição 26 jogadores, contando com os que renovaram com o clube, exemplo de Adalberto, Alexandre e Igor.O diretor evitou divulgar o valor da negociação. “Eu apenas recebo a indicação e levo até o presidente. As questões envolvendo as contratações são todas com ele”, lembrou.Peninha adiantou que até o final da semana os demais contratados devem ser apresentados à torcida, entre eles Thiago Messias, Onildo e Sidrailson. Outros jogadores devem ser apresentados, mas não tiveram seus nomes revelados. Ele explicou que os jogadores já tiveram passagem pelo Corinthians, São Paulo e Internacional.

Condição dos jogadores

O médico Maeterlinck Rêgo definiu que em um primeiro momento, os jogadores serão submetidos a um avaliação muscular/esquelética. Durante a semana, os atletas serão submetidos a exames cardiovasculares e, em um prazo de dez dias, serão realizados exames laboratoriais.Maeterlinck disse que mesmo sem pegar na bola, os jogadores terão uma semana cheia, com treinos físicos, incluindo corrida ao redor do gramado e alongamentos.

Torcedores

Os torcedores, curiosos em conhecer os novos jogadores, compareceram em grande número no CT Abílio de Medeiros. Embora empolgados com a possibilidade de comemorar novamente um título, a torcida alvirrubra mostrou descrédito em relação ao novo diretor de futebol do América, Peninha, que assumiu o cargo a pouco mais de duas semanas.Com gritos de desagravo ao novo dirigente, torcedores deixaram bem claro que a presença de Peninha não era bem vida no América. Em declaração, o diretor explicou que não ouviu o que foi dito, mas que a torcida tem o direito de reclamar, mas também de ajudar o time.“É normal que os protestos aconteçam. Agora eles estão assim, mas em seguida, quando as vitórias forem chegando, eles vão esquecer tudo”, explicou.