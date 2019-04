Carlos Eduardo recorrerá de decisão do TJ sobre R$ 40 milhões para repor fundo previdenciário

Júlio Pinheiro Carlos Eduardo: "Estou indignado".

Demonstrando surpresa e decepção com a decisão do Tribunal de Justiça, Carlos Eduardo reafirmou a legalidade do contrato, argumentando que Governo do Estado, Assembléia Legislativa, Câmara Municipal, TRE e o próprio Tribunal de Justiça firmaram contratos idênticos.“Quando nós realizamos o contrato, que é padrão do Banco do Brasil, o único acordo contestado é o da Prefeitura, que foi posto em xeque por decretos dos vereadores e uma ação pública de Enildo Alves. Mas todos os outros que fizeram o contrato vão desfazer o contrato? O TJ vai desfazer o contrato deles?”, questionou o prefeito, que também atacou o Banco do Brasil.No entendimento do prefeito, o banco não honrou o compromisso, já que a Prefeitura disponibilizou todas as 20 mil contas dos servidores à instituição e não recebeu a resposta. “Eles eram para serem nossos parceiros nesse impasse”, disse Carlos Eduardo.Com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, correspondente a R$ 14 milhões, o prefeito disse que não terá como pagar os vencimentos de dezembro nem às empresas prestadoras de serviço caso os R$ 40 milhões não sejam liberados. Para Carlos Eduardo, o comprometimento dos recursos antes mesmo de recebê-los não foi um ato irresponsável.“Quem poderia imaginar que só o nosso contrato seria contestado, já que todos fizeram e não há nenhum precedente de contestação? Gastei o dinheiro porque tínhamos um serviço que poderia nos dar um recurso extra, para fazermos 500 ruas no Nossa Senhora da Apresentação, e não somente 200; 29 ruas na Vila de Ponta Negra, e não só 10, entre tantas outras obras que entregamos”, justificou.A hipótese de que os recursos não sejam liberados não é cogitada pelo prefeito, que admite não saber como fará para honrar os compromissos antes de deixar o Palácio Felipe Camarão. “Não vamos pagar aos terceirizados, não temos a folha de dezembro e por isso vamos a Brasília, para buscarmos a liberação dos recursos para honrarmos nossos compromissos”, disse. Contudo, ainda há mais a ser pago pela Prefeitura.Denunciado pelo vereador Emílson Medeiros (PPS) de ter utilizado o fundo previdenciário de forma indevida, Carlos Eduardo admitiu que utilizou em torno de R$ 15 milhões da verba, mas que não há ilegalidade no ato. Segundo Carlos Eduardo, o dinheiro teria sido gasto em obras e aguarda a liberação dos R$ 40 milhões para repor o “buraco”.“Se não conseguirmos a liberação (dos R$ 40 milhões), a futura administração pega os recursos que estão em juízo e repõe o que foi investido”, declarou o prefeito.Dizendo-se indignado com a dificuldade para utilizar os R$ 40 milhões, Carlos Eduardo dispara contra os oposicionistas. “A contestação desse contrato é politicagem pura”.