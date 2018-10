PP está definido e votará em Dickson Nasser para presidência da CMN Vereador Albert Dickson confirma que ele e Chagas Catarino já fecharam questão; oftalmologista diz que aprova gestão do presidente.

O Partido Progressista está fechado no apoio ao vereador Dickson Nasser (PSB) na eleição para a Presidência da Câmara Municipal do Natal. A afirmação é do vereador eleito Albert Dickson (PP), sexto parlamentar mais votado da capital. De acordo com o oftalmologista, o atual presidente foi o único a procurá-lo para discutir.



Na opinião de Albert Dickson, Dickson Nasser vem fazendo uma boa gestão à frente da Câmara, efetivando programas como o Câmara nos Bairros, Escola na Câmara e a Procuradoria Comunitária, mas o desgaste na imagem da Casa vem sendo atribuída de forma exagerada a Nasser.



“Toda a repercussão do processo da Operação Impacto, por exemplo, vem sendo muito direcionado à Mesa Diretora. É muito complicado se fazer um pré-julgamento. Não podemos jogar na lama alguém que vem sendo pré-julgado”, declarou.



Ainda de acordo com o Albert, o atual presidente fará uma reformulação na composição da Mesa Diretora e Dickson Nasser “é um camarada que cumpre a palavra e honra os compromissos”, por isso não tem a intenção de voltar atrás e rever a decisão.



“Minha posição já está decidida, e vou votar em Dickson”, reforçou.



Até o momento, o vereador Dickson Nasser conta, teoricamente, com 12 votos: Albert Dickson, Adenúnbio Melo (PSB), Bispo Francisco de Assis (PSB), Enildo Alves (PSB), Júlio Protásio (PSB), Chagas Catarino (PP), Sargento Regina (PDT), Maurício Gurgel (PHS), Heráclito Noé (PPS), Adão Eridan (PR), Paulo Vagner (PV) e o seu próprio voto.