Alecrim contrata Franklin, Romildo e Júlio César

Vlademir Alexandre Alecrim quer fazer uma campanha pelo título em 2009

O treinador Erandy Montenegro permanece no cargo para a temporada, e já dispõe de 19 jogadores no início do trabalho. Ficaram também velhos conhecidos, destaques do time verde em 2008, casos de Chapinha, Torona, Patané, João Paulo, Da Silva, Bruno, Magno, Daniel, Eduardo, Daniel, Gilmar, Rodrigo.As boas novidades para a temporada foram as aquisições do zagueiro Romildo, ex-América, ABC e futebol cearense, onde defendeu o Horizonte; Franklin, ex-Santa Cruz e América, e que tem larga experiência no futebol europeu, e o centroavante Júlio César, que despontou em Parnamirim e jogou em alguns clubes do futebol brasileiro.Chapinha (meia), Torona (atacante), Patané (meia), Rafael (zagueiro), Bruno (lateral-esquerdo), Magno (lateral-direito), João Paulo (volante), Franklin (meia), Daniel (meia), Leonardo (meia), Eduardo (volante), Cledinaldo (atacante), Romerito (zagueiro), Gilmar (volante), Rodrigo (goleiro), Da Silva (zagueiro), Júlio Cesar (atacante), Vitor (atacante), Romildo (zagueiro). Há possibilidade de novas contratações