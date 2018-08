Governadora consegue R$ 32 milhões para turismo Recursos serão investidos na construção do Parque Ilha de Santa Luzia, em Mossoró, e do anel viário da Praia de Pipa.

A infra-estrutura para o turismo no Rio Grande do Norte vai receber um incremento de R$ 32 de milhões. Em audiência no Ministério do Turismo, em Brasília, nesta terça-feira (04), a governadora Wilma de Faria conseguiu a liberação dos recursos para a construção do Parque Ilha de Santa Luzia, em Mossoró, e do anel viário da Praia de Pipa. O convênio liberando o dinheiro será assinado no dia 24 deste mês, em Natal, com a presença do ministro Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho.



O projeto do Parque da Ilha de Santa Luzia reunirá um complexo turístico e ambiental composto por museus, áreas de lazer e esporte, com quadras esportivas, quiosques de alimentação, ciclovia e espaço para caminhadas e lago artificial, numa área de 12 hectares, no bairro de Santa Luzia. O Ministério do Turismo vai liberar R$ 17 milhões – dos R$ 32 milhões anunciados – para a construção do Parque.



Do montante liberado para incrementar o turismo no RN, os outros R$ 15 milhões anunciados em Brasília serão usados para as obras do anel viário da Praia de Pipa, que já está em construção e deve ficar pronto em janeiro do próximo ano. A obra vai melhorar o acesso ao segundo destino turístico mais importante do Estado e o fluxo do transito na região.



Fonte: Assecom