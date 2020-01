Wallyson vai conversar com técnico do Atlético/PR sobre retorno ao ABC Encontro do jogador com Geninho será na quinta-feira (12), informou seu procurador, Flávio Anselmo.

O sonho do ABC em ter o retorno do atacante Wallyson passa pela conversa que o jogador terá na quinta-feira (12) com o técnico do Atlético Paranaense, Geninho. Este encontro estava previsto para acontecer nesta segunda-feira (9), mas a delegação do rubronegro do Paraná, que estava em Cascavel, seguiu direto para Londrina e só retorna a capital na quinta-feira.



O procurador do jogador, Flávio Anselmo, informou que a possibilidade do atleta voltar esteve "mais real" na semana passada até antes do envio do fax dos dirigentes do Atlético Paranaense. "No documento, eles agradeciam ao ABC pelo interesse em contar com o atleta, mas disseram que o mesmo faz parte dos planos do técnico Geninho para esta temporada", disse.



Chama atenção o fato do atleta ainda não ter sido relacionado para jogos do campeonato paranaense deste ano. Pelos lados do alvinegro, já está praticamente tudo certo para o retorno do "xodó da Frasqueira".



Em um primeiro momento, o técnico do Atlético Paranaense vetou a liberação do atleta argumentando que ele faz parte do seu planejamento para a temporada deste ano.



*Matéria atualizada às 18h39 para acréscimo de informações.