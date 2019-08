Pesquisa irá mapear indústrias do RN Fiern e Banco do Nordeste assinaram convênio para o programa RN Competitivo, que financia inovação tecnológica.

Investir em ciência e tecnologia é uma das saídas para driblar os efeitos da crise financeira. Acreditando nisso, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) assinou convênio ontem (19) com o Banco do Nordeste. O acordo de cooperação para investimentos em pesquisa nos setores de inovação tecnológica, chamado de RN Competitivo, custará R$ 140 mil e irá identificar as prioridades do setor industrial.



O presidente da Fiern, Flávio Azevedo, acredita que a pesquisa beneficiará as empresas, ampliando as condições de mercado. “Através dessa pesquisa vamos entender melhor todos os fatores ligados à competitividade das empresas no RN, destacando a importância da modernização das instalações e processos, eficiência produtiva e formação de pessoal, dentre outras. Acreditamos que esse estudo apontará um caminho para a melhoria da competitividade e ajudará nas decisões de novos investidores", afirmou.



A pesquisa também dará condições de conhecimento detalhado sobre as empresas e atrairá futuros investidores. Para o superintendente estadual do Banco do Nordeste, José Maria Vilar, o trabalho será satisfatório. “A expectativa é de que o resultado final do trabalho venha a se constituir em um material muito rico em informações estratégicas".



A pesquisa tem prazo de conclusão avaliado em seis meses e será coordenado pela especialista em marketing e publicidade, Katary Mendes Diniz.