Brasília - O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebe hoje (21), às 16h, em seu gabinete, os governadores André Puccinelli, de Mato Grosso do Sul, Ieda Crusius, do Rio Grande do Sul, Roberto Requião, do Paraná, Cid Gomes, do Ceará, e Luiz Henrique, de Santa Catarina.



Eles vão falar sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 4167, ajuizada contra a lei que define novas regras para o magistério e unifica a remuneração inicial dos professores de escolas públicas da educação básica





