AL vota na quinta-feira projeto do Governo do Estado que solicita empréstimo de R$ 300 milhões

Os deputados estaduais devem fazer a leitura nesta quarta-feira (17), em sessão extraordinária, do Projeto de Lei, encaminhado pelo Governo do Estado para a contratação de operação de crédito, através do Banco do Brasil no valor de até R$ 300 milhões – proposta que será substituída por outra de aproximadamente R$ 200 milhões.O projeto não foi votado na última quinta-feira (11) porque a oposição alegou que não tinha os pareceres necessários das comissões, e o acordo entre os líderes não foi firmado.Os recursos do Projeto serão destinados à construção de novas estradas, Via Metropolitana e acessos ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. No montante também estão incluídos a complementação de programa de saneamento básico – incluindo também o pagamento de contrapartida a obras do PAC.Ainda nesta sessão serão lidos o Projeto de Lei que modifica o nome do Instituto de Defesa do Meio Ambiente e taxas de licenciamento do órgão, e outro que altera a redação do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 185.Está na pauta desta quarta-feira (17) também o Projeto de Lei do Governo que autoriza o Estado a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e uma Resolução de iniciativa da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado para uma reestruturação organizacional do Instituto do Legislativo Potiguar.As votações das matérias deverão ocorrer na quinta-feira (18). O projeto que trata sobre a centralização de dados referentes ao Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte (IPERN) não teve acordo entre os líderes e só deverá ser votado no próximo ano.

Atualizadas às 17h28