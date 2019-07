Presos se rebelam na delegacia de plantão zona Sul

Fred Carvalho

Os presos reivindicam melhorias nas condições sanitárias da delegacia, das quentinhas e, principalmente, transferência para cadeias públicas.“Nenhum animal passa pelo o que estamos passando aqui. São 17 presos em uma cela onde só cabe, no máximo, quatro. Os colegas da cela ao lado, onde há 10 presos, têm que fazer as necessidades fisiológicas em sacos plásticos e garrafas de refrigerante porque não há banheiro”, falou um preso que se identificou pelo apelido de Ceará.A alimentação servida aos presos também foi alvo de reclamações. “Quase todos os dias as quentinhas vêm podres, azedas. Cometemos crimes e temos que pagar pelo que fizemos, mas dessa maneira não condições”, disse um outro preso, sem se identificar.Mas a principal reivindicação dos presos é relativa à transferência para alguma cadeia pública. “Essas duas celas estão completamente sem condições de abrigar qualquer pessoa. Queremos transferência imediatamente”, gritavam.A cela onde há 10 presos, segundo os próprios agentes que trabalham na delegacia de plantão, está interditada.Familiares dos presos estavam apreensivos em frente à delegacia. “Meu irão foi preso faz um mês por porte ilegal de arma e desde então está aqui. Realmente não tem como qualquer ser humano ficar em uma dessas celas. O calor é absurdo, a comida servida é podre e eles sequer têm banheiro. Meu irmão defeca em sacos plásticos e urina em garrafas de refrigerante e depois arremessa esse material no corredor. Como ninguém recolhe isso, essas coisas ficam apodrecendo ainda mais a delegacia”, contou Francisco Nunes Filho, que é irmão de Camilo Cassimiro Nunes.A dona-de-casa Edilsa Varela disse que a situação do filho dela é ainda pior. “O Isaac Emanoel foi preso faz oito dias sob suspeita de participar de um assalto. Na abordagem policial, ele acabou sendo atingido por três tiros nas pernas. Como está jogado aqui, o ferimento piora a cada dia. Não sei o que pode acontecer com o meu filho se continuar aqui sem o devido atendimento médico”, lamentou.* Atualizada às 10h20.