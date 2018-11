FGV constata alta na inflação em três das sete capitais pesquisadas Em movimento oposto, foram verificados recuos nas taxas de São, que é a capital com maior peso na formação do IPC-S, Recife e Salvador

Rio de Janeiro - A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em três das sete capitais investigadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo com o resultado de 22 de novembro, divulgado hoje (26), houve acréscimo nas taxas de variação de Belo Horizonte (de 0,59% para 0,72%), Porto Alegre (de 0,74% para 0,91%) e do Rio de Janeiro (de 0,64% para 0,71%).



Em movimento oposto, foram verificados recuos nas taxas de São Paulo (de 0,54% para 0,51%), que é a capital com maior peso na formação do IPC-S, Brasília (de 1,14% para 1,01%), Recife (de 0,43% para 0,26%) e Salvador (de 0,37% para 0,34%).



O IPC-S passou de 0,56% para 0,57% no período, o que representou uma elevação de 0,01 ponto percentual.



Para calcular o IPC-S, a Fundação Getulio Vargas coleta preços de aproximadamente 450 produtos e serviços usados por famílias com renda mensal de um a 33 salários mínimos residentes em sete capitais.



Agência Brasil