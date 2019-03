Eruditus promove concerto beneficente

Moraes Neto Grupo fará apresentação no dia 23 de dezembro

“Adolescentes chegam para mim encantados. Nossa proposta é levar essa música para quem nunca viu”, diz a jornalista e pesquisadora de música Jô Lopes, que idealizou e dirige o show.Serão apresentadas várias canções imortalizadas pelos tenores italianos Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, além de clássicos da música popular brasileira como de Ary Barroso, Cartola e Lupicínio Rodrigues. Canções natalinas também comporão o repertório do grupo.A formação original do Euditus compreende dois tenores (Bruno Santos e César Leonardo), um barítono (José Fernandez), um baixo (Diogo Nascimento) e um diretor musical (Aildemar Paraguai), que executa o cello e a flauta transversal. No piano, Edson Rufino e o Leixon Rodrigues é responsável pelo som do violino.“Foi difícil encontrar as vozes. Não era um projeto que podia ser feito com qualquer profissional”, comenta Jô Lopes.Recentemente, o grupo se apresentou nos 50 anos da UFRN, no Prêmio “Melhores Fornecedores da Petrobras” e recebeu, em julho deste ano, no Teatro de Cultura Popular da Fundação José Augusto, o Troféu Cultura em Música Clássica.O ingresso para o show pode ser trocado no Solar Bela Vista e nas lojas da água mineral Santa Maria por dois quilos de alimentos não perecíveis ou um brinquedo, que serão doados a entidades filantrópicas. No dia da apresentação, os ingressos serão vendidos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudante).O show conta com apoio do SESI/RN, Água Mineral Santa Maria, Unigráfica, blog Substantivo Plural , Caminhos Comunicação e Cultura e Styl Produções Fotográficas.Além do apoio dos profissionais Cláudio David (jornalista), Thúlio Rêgo (publicitário), Alexandre Santos (sonoplasta), Conceição Miranda (executiva), Luis Henrique (jornalista, apresentador e mestre de cerimônias) e Akailson Soares (produtor).