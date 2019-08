Discurso de Obama pedirá era de responsabilidade aos americanos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, deverá pedir por uma era de responsabilidade em discurso a ser realizado hoje (20), durante sua posse, em Washington. As informações são da BBC Brasil.O novo líder americano falará durante cerca de 20 minutos após o juramento de posse, marcado para às 15h (horário de Brasília), que será feito com Bíblia que pertenceu ao presidente Abraham Lincoln.O tema da responsabilidade surge em um momento em que os Estados Unidos mergulharam em sua pior crise econômica desde a queda das bolsas de Nova Iorque, em 1929. Para muitos americanos, o caos econômico se deve à negligência e falta de responsabilidade do poder público dos EUA, que teria deixado a economia caminhar sem qualquer monitoramento.

Martin Luther King

Ontem (19), o novo presidente aproveitou o feriado nacional Dia de Martin Luther King e fez uma homenagem ao líder dos direitos civis.Obama elogiou a dedicação de King à luta pela integração racial e disse que ela é um exemplo para que os americanos se envolvam com suas comunidades. ''Ao honrarmos esse legado, não tiramos apenas um dia para a pausa e para a reflexão, mas sim um dia para agir'', afirmou.Ele é o primeiro negro a ocupar a presidência dos Estados Unidos.