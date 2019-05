Jogadores deixam o Brasil cada vez mais cedo Ex-jogador e agora dirigente do Milan, Serginho mostra-se preocupado com saída precoce dos brasileiros

A situação do futebol brasileiro é cada vez mais alarmante. O êxodo do talento nacional para o restante do mundo aumenta com o passar dos anos. De acordo com números divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 1.176 jogadores deixaram o Brasil. E para os especialistas e ex-jogadores isso é prejudicial para todos, principalmente para o país pentacampeão mundial.



Além das inúmeras vantagens, principalmente financeira, de atuar fora do país, o que tem pesado nas decisões dos jogadores em tentarem a sorte longe de casa é o fato do futebol brasileiro ser instável fora das quatro linhas, com raras exceções, como o tricampeão brasileiro São Paulo.



Para o ex-jogador e hoje consultor do Milan no Brasil, Serginho, a tendência é que os jovens jogadores queiram sair cada vez mais cedo do país para buscarem a estabilidade e independência financeira.



“O Brasil sempre revela bons jogadores, os clubes europeus ficam de olho, e o Brasil fica em desvantagem para segurar os jogadores”, afirmou o dirigente do clube italiano que participou efetivamente da negociação do zagueiro Thiago Silva, do Fluminense.



E olhando os dois lados da moeda, Serginho pede urgência aos clubes e às entidades esportivas em criar um projeto para proteger a “matéria-prima” nacional. “Os jogadores têm que ter tranqüilidade para trabalhar e assim poderem ficar mais tempo no país. A questão não é a ida para o exterior, mas a precocidade de muitos jogadores, o que acarreta em problemas para os clubes até mesmo em questão técnica”, opinou o ex-jogador revelado pelo Itaperuna, do Noroeste Fluminense, e com passagens por Bahia, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e, por último, Milan.



Campeão da Copa América de 1999 com a Seleção Brasileira, Serginho mostrou-se preocupado também com a “nova” formação dos jogadores brasileiros. “Muitos saem do Brasil com menos de 20 anos e vão ser “criados” em outras escolas do futebol, diferente da brasileira. Isso, sem dúvidas, cria um grave problema para a Seleção”, comentou Serginho em entrevista ao site Justicadesportiva.com.br.



O projeto de lei 50186-A, que prevê a reforma da Lei Pelé, foi entregue ao Ministro do Esporte, Orlando Silva, na semana passada. E foram muitas as novidades do documento, como a expansão do repasse de verbas aos clubes formadores, a anulação de contratos que possam impedir um esportista de exercer a profissão, a obrigatoriedade de divulgação de balanços anuais pelos clubes e a criação de um contrato de trabalho especial para a categoria dos atletas. As alterações devem ser votadas apenas em março de 2009.



Enquanto a burocracia “vence o jogo” contra o nosso futebol, os talentos brasileiros saem pelo mundo afora e aumentam os números de transferências para o exterior. Até quando o Brasil vai “perder” esta partida?





Justiça Desportiva