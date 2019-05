Termina prazo para poupador recorrer contra perdas do Plano Verão

O prazo para entrar com ação a fim de receber perdas do Plano Verão na caderneta de poupança terminaria no dia 31 de dezembro de 2008, mas, devido ao feriado do Ano Novo, será possível pedir a correção até esta segunda-feira (5), já que a Justiça não funcionou durante o recesso.Para iniciar o processo, o poupador precisa dos extratos da caderneta de poupança dos meses de janeiro e fevereiro de 1989. Os consumidores que tinham poupança nesse período podem ter direito à correção de 20,36% sobre seu saldo na época.O Plano Verão foi instituído em janeiro de 1989. A lei que o criou determinou que os saldos das cadernetas de poupança em fevereiro de 1989 fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor). Com isso, os bancos não creditaram a diferença devida - no percentual de 20,46% - nas cadernetas de poupança com aniversário entre 1º e 15 do mês.

* Fonte: Agência Brasil.