Santa Cruz deixa vitória escapar; América decepciona de novo - análise do jogo O time do interior foi muito superior no segundo tempo, fez 1 a 0, poderia ter feito o segundo, mas deixou o América empatar no final

Uma partida que não agradou à torcida. Principalmente a do América. O empate de 1 a 1, conseguido já nos descontos, gol marcado pelo ala Berg, não satisfez a galera que compareceu ao Machadão na noite deste sábado (7). Com exceção de alguns momentos na primeira etapa, o América foi completamente envolvido pelo bom time do interior que poderia ter definido o jogo em algumas chances claras de gol criadas na segunda parte da partida. Se o empate não agrados aos americanos, mesmo assim pode ser considerado um “achado” tal a superioridade do tricolor do Inharé.



O jogo começou com propostas diferentes. O América tinha mais posse de bola, até fazia o Santa Cruz se encolher, e poderia ter aberto o marcador se chutasse a gol, variasse as jogadas pelos lados, abrindo espaço para as passagens de Berg pela esquerda e Carlos Alberto pelo lado direito. O Santa Cruz jogando com quatro homens fechando o meio-campo levava perigo com as boas jogadas de Kel e passagem dos seus alas Breno e Fernandes, esse últimos autor do gol de abertura e um dos melhores da partida. Salvos algumsd bolas alçadas na área, os dois times não fizeram muito e a primeira parte da partida terminou 0 a 0.



No segundo tempo, o técnico Maurício Rodrigues, do Santa Cruz, tirou Robson do jogo e colocou Odair. A intenção ficou clara: ele reforçava a pegada e liberava Rogério Baiano para encostar mais em Kel e Jandir. O Santa passou a imprimir um ritmo mais forte, passou a utilizar mais seus alas e meias e chegava com perigo ao gol de Rodolpho. Até que aos 8 minutos, numa roubada de bola de Rogério, que serviu Jandir e esse passou de primeira para o ala esquerdo Fernandes, infiltrado pelo lado oposto. O garoto dominou e fuzilou a meta do América num tiro cruzado indefensável para o goleiro rubro.



A partir daí, o técnico Marcelo Vilar, meio que perdido, começou a fazer alterações que não surtiram efeito nenhum, a não ser despertar a ira da torcida que fez coro de “burrro! Burro! Burrro!” Cleisson saiu para entrada de Cacá e depois Fábio Neves para Bibi. Nada acontecia. O Santa continuou mandando na partida e num chute forte de Kel, que explodiu no peito de Rodolpho, o artilheiro Jandir (que depois saiu para entrada de Leandro Safira) perdeu a chance de acabar com as chances do América. O zagueiro Rodrigo Almeida, do tricolor, também saiu para a entrada de Renê, ex-ABC.



O Santa Cruz continuava absoluto na partida. O América continuava sem poder de reação, até que num lance isolado, num bata-rebate dentro da área, a bola sobrou para Berg que limpou a marcação e chutou rasteiro no canto de Erildelson. Acho que esse foi o único chute do clube rubro ao gol. 1 a 1, aos 46 minutos. Alívio, mas nem tanto. A pobreza do time do América, de novo, ficou evidente, assim como a queda de produção em todo segundo tempo de jogo.



Destaques da rodada



Pelo lado do Santa Cruz quase todo o time jogou muito bem, mas os melhores em campo foram o ala Fernandes (não só pelo gol), Rogério Baiano e Kel. Podendo ser destacado também o poder defensivo.



No América, na verdade, quase ninguém se salvou. Talvez Rodolpho, por algumas boas defesas, e Berg, por tentar e por ter feito o gol mereçam ser citados.



Com o resultado, o América permanece na quarta colocação, com 9 pontos, mesma pontuação do ABC, que joga neste domingo, e com uma vitória a menos. E o time rubro ainda pode ser ultrapassado pelo Potiguar, que faz o clássico deste domingo (8) diante do Baraúnas.



No campo, após a partida, o comentário da possibilidade de retorno do técnico Ruy Scarpino ganha força.



Apito

A arbitragem ficou por conta de Leinlson de Lima que, não fossem as tantas faltas marcadas poderia ter tido uma nota mais proveitosa. O assistentens Aldeilma Luzia e José da Silva Sobrinho foi considerada sem falhas.