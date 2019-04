Centro da Cidade: comerciantes reclamam do fraco movimento

Maiara Felipe Medo das consequências da crise econômica está causando queda nas vendas.

“Eu estou há 14 anos nessa área de vendas e nunca passei por uma queda de vendas como essa”, declarou a gerente de uma loja de roupas, Claudia Medeiros. O preço da sua loja está variando entre R$ 15 e R$ 20, quando antes custavam cerca R$ 35.A gerente explica que as vendas caíram e junto com elas o preço. Mas mesmo assim, a mercadoria não está saindo o suficiente. Ela acredita que são muitas lojas, no mesmo espaço. “Nosso público se deslocou para o Midway Mall”, constata.Na perfumaria, os kits de presentes que eram formados para atender um preço médio de R$ 60, precisou ser enxugado e está sendo vendido a R$ 20. “Quando um economista vai ao Jornal Nacional e diz que as pessoas não comprem por causa da crise. Elas normalmente ficam mais cautelosas”, aponta a gerente Elide Barreto, que informa estar ocorrendo queda nos preços desde o Natal passado, porém 2008 está atípico.Os artigos importado da China, mercadoria destinada principalmente para presentes devido ao seu baixo valor de compra, também está sentindo os reflexos da crise financeira. De forma cautelosa, o consumidor Carlos Dantas fala sobre as compras. "A gente fica com medo das conseqüências da crise futuramente. Acho que vou levar só umas lembrancinhas".Apenas nos grandes magazines ( C&A, Riachuelo e Marisa) há um grande movimento. Os clientes procurando usar sempre as facilidades de pagamento oferecidas pelos cartões de crédito.