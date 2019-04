Mãe e filho são presos por tráfico de drogas no Bom Pastor Prisão aconteceu no sábado à noite após denúncia anônima. Jurema de Lourdes e José Edson foram presos na chamada "casa do espanto".

Duas pessoas foram presas na noite sábado sob acusação de tráfico de drogas em uma casa no bairro do Bom Pastor, zona Oeste de Natal. Jurema de Lourdes Ferreira, 56, e José Edson Ferreira da Silva, 23, foram detidos em flagrante depois de uma denúncia anônima. Detalhe: Jurema é mãe de José Edson.



Segundo informações de um agente da delegacia de plantão da zona Sul, foram apreendidas 160 pedras de crack além de R$ 220 que estavam com os acusados. "O local onde os dois foram presos é conhecido como 'casa do espanto' e já havia denúncias há seis meses", informou o agente de polícia civil.



A prisão aconteceu às 21h na rua dos Paianazes e os acusados não ofereceram resistência à prisão. Ainda de acordo com o policial civil, José Edson disse, em depoimento, que há sete anos comercializava drogas naquele local.



Após serem autuados em flagrante, mãe e filho vão ficar detidos em locais diferentes. Enquanto José Edson permanece delegacia de plantão da zona Sul, Jurema de Lourdes foi transferida para o 2º Distrito Policial, em Parnamirim.