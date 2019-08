Barack Obama é o novo presidente dos EUA

Reprodução Obama fez juramento usando a bíblia que foi do ex-presidente Abraham Lincoln.

"Desempenharei com lealdade as funções de presidente dos EUA, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para preservar, defender e proteger a constuituição dos EUA. Que deus nos ajude", jurou, usando a bíblia que foi do ex-presidente Abraham Lincoln.Antes dele, o vice-presidente, Joe Biden, também fez seu juramento, Aretha Franklin cantou "My Country Tis of Thee" e o violoncelista Yo-Yo Ma executou uma composição com arranjos do maestro John Williams, famoso por suas trilhas para o cinema.