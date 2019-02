Lula pede que bancos baixem juros para amenizar crise Entre as medidas anunciadas essa semana, está o pedido de diminuição de juros.

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu hoje (12) que os bancos baixem os juros para amenizar os efeitos da crise financeira internacional no Brasil.



“A economia brasileira é sadia, temos dinheiro no Tesouro para financiar o crédito, os bancos têm que baixar os juros, a indústrias tem que baixar os preços dos produtos, o número de prestações tem que caber no bolso do consumidor”, disse ao discursar em Belo Horizonte, durante a inauguração da Avenida do Cardoso, no Aglomerado da Serra, e entrega de 88 apartamentos para famílias de baixa renda.



Lula afirmou que todos, governo, empresários e trabalhadores, terão que fazer o “sacrifício” necessário para que as perdas sejam as menores possíveis. “Todos nos teremos que trabalhar de forma harmônica, cada um fazer o sacrifício que tiver que fazer para que todos percam o menos possível”.



Ontem (11), o governo anunciou a criação de mais duas alíquotas na tabela do Imposto de Renda para pessoa físicas: uma de 7,5% e outra de 22,5%. Atualmente só existem duas alíquotas: de 15% e de 27,5%, com direito a descontos no cálculo final. "Acredito que as pessoas já podem fazer seu cálculo e ter expecativa de um aumento líquido de renda", afirmou



Também há mudanças na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) cobrados da indústria automobilística, em vigor desde hoje (12) até 31 de março de 2009. Carros de até 1.000 cilindradas, que pagavam alíquota de 7% de IPI, estarão isentos do tributo no período.



Acima disso, continuarão recolhendo o IPI, mas em bases menores. Para os carros de 1.001 a 2.000 cilindradas, a taxa cai dos atuais 13% para 6,5% (a gasolina) e de 11% para 5,5% (a álcool e flex); de 2.000 cilindradas em diante ficam mantidas as alíquotas de 25% (gasolina) e de 18% (álcool e flex).



Também foi anunciada a redução do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para pessoa física de 3% para 1,5% ao ano, que vale para operações como aquisição de bens de consumo e cheque especial.



* Com informações da Agência Brasil.