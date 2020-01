Oleaginosas: sustentabilidade econômica para assentamentos

Foto: Wilson Dias/ABr

A proposta foi apresentada pela Secretaria de Estado de Reforma Agrária (Seara), em parceria com a Federação dos Trabalhadores Agrários do RN (Fetarn) e o Movimento de Libertação dos Sem Terra (MSLT), nesta sexta-feira (6), à Secretaria Estadual de Energia e à Petrobras.O projeto, que pretende atender a 500 assentamentos em 100 municípios incluídos no Programa Nacional de Crédito Fundiário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), deverá fazer parte do Programa Estadual de Agroenergia.De acordo com o secretário estadual de Assuntos Fundiários, Canindé França, o projeto irá levar a experiência dos pólos do biodiesel instalados na região do Mato Grande e Sertão Apodi para os assentamentos. Mas, por enquanto, ainda está sendo feito o levantamento da potencialidade desses assentamentos para a agricultura familiar."A produção de biodiesel é importante porque trata da renovação da matriz energética do Brasil, que é uma exigência internacional. Além disso, um projeto como esse tem uma importância social muito grande, porque gera emprego e renda no campo", destaca Canindé França.Os pólos de biodiesel do Mato Grande e Sertão do Apodi estão em processo de articulação e instalação desde outubro do ano passado, uma parceria entre a Seara, secretarias municipais de agricultura, movimentos sociais, a Obra Kolting do Brasil e a Petrobras Bio.Juntos, os pólos abrangem mais de 20 municípios e milhares de agricultores familiares, estabelecidos pela política dos Territórios da Cidadania, mapeamento feito pelo governo federal que aponta as áreas que concentram grande quantidade de trabalhadores rurais.Por enquanto, a oleaginosa que tem sido cultivada é o girassol, de acordo com o zoneamento agrícola também feito pelo governo federal, que define as condições climáticas e o cultivo específico de cada região. Para alguns municípios do Rio Grande do Norte, o zoneamento também indica boas condições para o cultivo de mamona, que é uma das opções do projeto.A produção dos agricultores familiares dos pólos é vendida para própria Petrobras e destinada à planta de biodiesel de Quixadá (CE), única da região que produz biodiesel comercialmente.Lançado em fevereiro de 2008 pela governadora Wilma de Faria, o programa prevê investimentos da ordem de R$ 10 milhões para estimular o cultivo de oleaginosas para a produção de biocombustíveis, beneficiando 12 mil agricultores familiares.Entre as metas do programa do Governo está a implantação de 50 mil hectares área plantada e a produção de 60 mil toneladas de oleaginosas para este ano.