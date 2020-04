Prefeitura de Mossoró terá que custear cirurgia vascular Desembargadora manteve decisão que determinou a realização de cirurgia vascular aos usuários do SUS, em função de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público.

A Prefeitura de Mossoró teve negada pelo Tribunal de Justiça a sua pretensão de reformar a decisão do juiz de direito da Vara da Fazenda Pública daquela comarca que determinou a realização de cirurgia vascular aos usuários do SUS, em função de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público.



A desembargadora Célia Smith foi a relatora no Agravo de Instrumento no qual a Prefeitura alega que o Ministério Público não tem legitimidade para promover a ação quando se trata de direitos individuais.



Nas suas razões para pedir a suspensão da decisão de primeira instância, a Prefeitura aponta ainda a falta de previsão orçamentária para arcar com a despesa e a necessidade de cautela no controle judiciário sobre as políticas públicas para não invadir a discricionariedade do administrador.



Argumenta ainda que a decisão inicial causará inúmeros prejuízos, tendo em vista que sofrerá lesão grave e de difícil reparação dado o caráter irreversível da concretização da cirurgia.



Em vista disso, a Prefeitura de Mossoró pediu a suspensão imediata da medida e a extinção do processo sem resolução do mérito ou ainda que o município fosse retirado da ação um vez que é um mero gestor da verba destinada ao SUS, por tratar de cirurgia de alta complexidade, cujo custeio estaria integralmente sob a responsabilidade do Estado.



De acordo com a relatora a modalidade Agravo de Instrumento só cabe quando se tratar de decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, o que, na interpretação dela, não é o caso. “Entendo que não está configurado o requisito do periculum in mora capaz de autorizar o conhecimento do agravo na modalidade de instrumento.



Isso porque, os possíveis prejuízos com as despesas originadas pelo custeio da cirurgia, em decorrência do estado de saúde dos munícipes não servem como fundamento para justificar a reforma da decisão, pois a vida constitui direito fundamental, constitucionalmente garantido, de modo que os interesses econômicos não devem prevalecer em detrimento de um bem maior”.



Ademais, a relatora do processo lembra que caso a cirurgia não seja realizada imediatamente existe o risco do dano inverso. Ou seja, a demora no atendimento poderá prejudicar o estado de saúde do paciente, tornar ineficaz a cirurgia, ou, até mesmo provocar a morte.



Com base nisso, e levando em consideração o que determina o artigo 527 do Código de Processo Civil, a desembargadora decidiu pela conversão do Agravo de Instrumento em Agravo Retido (medida processual através da qual o recurso ficará retido. Ou seja, aguardará a subida do processo para o tribunal e só será julgado em caso de derrota em primeira instância) e, ao mesmo tempo determinou a remessa do processo ao juiz de origem.